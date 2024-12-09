Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (9 Aralık)

Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerde (Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM), Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) bölünme nedeniyle fiyat düzeltmesi olacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

ALKA.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,765 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,765 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ALKIM.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) PEKGY.E %273,22694 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1,656 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%273,22694 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1,656 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) SNGYO.E %166,66666 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,338 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)