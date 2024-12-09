ARA
DOLAR
34,82
0,02%
DOLAR
EURO
36,84
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
2970,34
0,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
10183,33
1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (9 Aralık)

Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (9 Aralık)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, 9 Aralık 2024.

09 Aralık 2024 | 09:42
Son Güncellenme: 09 Aralık 2024 | 09:45
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (9 Aralık)

Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerde (Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM), Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) bölünme nedeniyle fiyat düzeltmesi olacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

  • ALKA.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,765 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • ALKIM.E %100  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • PEKGY.E %273,22694   İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1,656 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • SNGYO.E %166,66666 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,338 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
İlgili Haberler
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
0
  • ALTIN GRAM - TL 2970,34 0,86%
  • ALTIN ONS 2653,66 0,82%
  • BIST 100 10183,33 1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,355 0,204%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41396 -0,07668%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,11 -0,6687%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8153 0,0224%
  • EURO/DOLAR 1,0572 0,1061%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8407 0,0799%
  • STERLIN/DOLAR 1,27759 0,28494%
Borsa Haberleri
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
GERİ
İLERİ
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL