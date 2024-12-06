Pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (9 Aralık)

Borsada pazartesi günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket şöyle:



1 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALKA) / Yüzde 300 Açıklama şöyle: Şirket sermayesinin, 183.750.000 TL 'dan tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 735.000.000 TL 'na çıkarılması nedeniyle yapılacak 551.250.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak şirket Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihli 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştı. 551.250.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.12.2024 olarak belirlenmiştir.

2 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (ALKIM) / Yüzde 100 Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından; Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması nedeniyle, şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. ve 7. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 28.11.2024 tarihinde Kurul tarafından onaylanmış olup şirket Yönetim Kurulu olarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 09.12.2024 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

3 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY) / Yüzde 273,22694 Açıklama şöyle: Şirketimizin 15.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 669.833.746,99 TL çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 1.830.166.253,01 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2024 tarih ve 61/1749 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur. 1.830.166.253,01 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.12.2024 tarihi olarak belirlenmiştir.