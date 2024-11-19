Borsada dün geri alım yapan 11 şirket (19 Kasım)

Borsada dün 11 şirket payların geri alınmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. İşte saat 23.00 itibarıyla bugünkü pay geri alım işlemlerini duyuran şirketler:

1 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 46,50 TL- 46,60 TL fiyat aralığından 32.551 TL toplam nominal bedelli 1.514.921,50 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 19.11.2024 tarihi itibarıyla %6,35 sınırına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

2 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS) Açıklama şöyle:19.11.2024 tarihinde 6,53 - 6,58 TL fiyat aralığından toplam 2.500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 15.000.000 adete ulaşmıştır.

3 ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde 30,82 - 31,02 TL fiyat aralığından toplam 139.866 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 15.280.000 adete ulaşmıştır.

4 CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde 9,77 - 9,81 TL fiyat aralığından toplam 350.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 7.000.000 adete ulaşmıştır.

5 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde 7,16 – 7,25 TL fiyat aralığından (ortalama 7,205 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.598.079 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.745.110 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,17)

6 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,57 TL - 17,50 TL fiyat aralığından 126.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 19.11.2024 tarihi itibariyle %2,52'ye ulaşmıştır.

7 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) Açıklama şöyle: 19.11.2024 tarihinde 2,1600 - 2,2000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1800 TL) 250.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 26.150.705 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,21)

8 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO) Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 19.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,60 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.184.590 TL'ye (3.184.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,15'tir.

9 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 19.11.2024 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.221.352 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8480)

10 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN) Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 19.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 82,00-82,65 TL (ağırlıklı ortalama 82,50) fiyatından toplam 137.262 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 7.133.162 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,9279'dur.