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Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket, yönetim kurullarının bedelsiz sermaye artırımı kararını, 1 şirket bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi.

19 Kasım 2024 | 22:18
Son Güncellenme: 20 Kasım 2024 | 01:01
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket

Dün yönetim kurullarının bedelsiz sermaye artırımı kararını veya SPK başvurusunu duyuran 3 şirket şöyle:

1 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. -FROTO- (%900) - YÖNETİM KURULU KARARI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. -FROTO- (%900) - YÖNETİM KURULU KARARI Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den yapılan açıklamada "şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.910.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 oranında artış ile 3.158.190.000 TL artırılarak 3.509.100.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği" belirtildi. Şirket, SPK başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurdu.

2 RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -RALYH- (%428,57142) - YÖNETİM KURULU KARARI

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -RALYH- (%428,57142) - YÖNETİM KURULU KARARI Şirketin 63.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 270.000.000 TL artırılarak 333.000.000-TL'ye çıkarılmasına ve % 428,57 oranında arttırılan sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz sermaye artışı olarak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Şirket onay için SPK'ya başvuracak.

3 KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -KGYO- (%1527,96491) SPK BAŞVURUSU

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -KGYO- (%1527,96491) SPK BAŞVURUSU Şirket, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında KAP'a açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11.11.2024 tarih ve 41 sayılı kararı ile; mevcut 61.426.385,06 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 736.044.215,47 TL'si hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından, 202.529.399,47 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 694.010.866,47 TL'si Hisse senedi ihraç primleri hesabından, 244.562.748,47 TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından karşılanmak üzere toplam 938.573.614,94 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmesi ile ilgili olarak, bugün (19.11.2024 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
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