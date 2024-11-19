Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket

Dün yönetim kurullarının bedelsiz sermaye artırımı kararını veya SPK başvurusunu duyuran 3 şirket şöyle:

1 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. -FROTO- (%900) - YÖNETİM KURULU KARARI Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den yapılan açıklamada "şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.910.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 oranında artış ile 3.158.190.000 TL artırılarak 3.509.100.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği" belirtildi. Şirket, SPK başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurdu.

2 RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -RALYH- (%428,57142) - YÖNETİM KURULU KARARI Şirketin 63.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 270.000.000 TL artırılarak 333.000.000-TL'ye çıkarılmasına ve % 428,57 oranında arttırılan sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz sermaye artışı olarak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Şirket onay için SPK'ya başvuracak.