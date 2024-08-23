PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 23.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,63 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 23.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 4.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,08333'ye ulaşmıştır.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 23.08.2024 tarihinde 2,6400 - 2,7200 TL fiyat aralığından (ortalama 2,6807 TL) 700.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 12.198.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,56)



PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

Açıklama şöyle: 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimizce 23.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 19,76 TL - 19,96 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.200.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,8061'e ulaşmıştır.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 23.08.2024 tarihinde 14,40 TL fiyat aralığından toplam 63.537 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 423.537 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 423.537 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,3921'dİr.