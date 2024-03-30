Fitch'in not artırımı, risk iştahını desteklese de piyasada oynaklık oldukça yüksek seyrediyor. Biz de hisse üzerinde katalizör etkisi yaratabilecek yatırım temalarıyla ve geleceğe dönük güçlü hikayeleriyle öne çıkabilecek 20 BİST şirketini araştırdık. 17-30 Mart 2024 tarihli sayıdan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart akşamı yaptığı güncellemeyle Türkiye'nin kredi notunu B'den B+ seviyesine yükseltirken, görünümü de 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Böylece Türkiye'nin kredi notu ile yatırım yapılabilir seviye arasındaki fark dört kademeye indi. Fitch'in hem notu artırıp hem de artan yeni notla birlikte görünümü pozitif olarak belirlemesi, en pozitif senaryonun gerçekleştiği anlamına geliyor. Fitch'in not artırımı risk iştahını destekleyen bir zemin yaratsa da piyasada oynaklık oldukça yüksek seyrediyor ve BİST, 9.000'in üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. GERİ ÇEKİLMELER, REALİZASYON MU? İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Bıkmaz; hisselerdeki yükselişin kalıcı olabilmesi için bu durumun şirket kârlarındaki büyümeyle desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Bıkmaz; "Enflasyon muhasebesinin getirdiği belirsizlik, yerel seçim süreci ve makro gelişmelerin ana eğilimini gözlemleme isteği gibi faktörler yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde riskten kaçınma ve kısa sürede elde edilen getiriyi koruma güdüsüne neden olmuş olabilir" diyor. Enflasyona karşı yeterince tatminkâr olmasa da yüksek mevduat faizinin ve günlük faiz enstrümanlarının belirsizlik ortamında parayı park etmek üzere cazip alternatif olduğuna işaret eden Oğuzhan Bıkmaz; bu bağlamda son dönemde BİST'teki geri çekilmeyi realizasyon olarak değerlendiriyor. İYİ-KÖTÜ SENARYO InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan; BİST'e dair ağırlıklı senaryoların seçim sonrası mevcut Ortodoks poli-tikaların devam edip etmeyeceği etrafında yoğunlaştığı görüşünde. Seçim sonrasında Ortodoks politikalardan dönüş yaşanmasının borsada satışları hızlandırma olasılığının 'kötü senaryo' olduğunu kaydeden Bircan, bu durumda 8.750-8.800 bandının ve daha aşağıda 8.350'nin destek olarak çalışabileceğini kaydediyor. Mehmet Bilal Bircan'a göre; seçim sonrasında Ortodoks politikalara devam edilmesi ve enflasyonda kalıcı iyileşme, makroekonomik dengelenmeye paralel borsada yükseliş ivmesini artırabilecek iyimser senaryoların başında geliyor. Bircan; "Yılın devamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından beklenen olası not artırımları ile yabancı girişlerinin hızlanması da bu senaryo kapsamında" diyor. Mehmet Bilal Bircan; bu varsayımla özellikle seçim sonrasında banka ve holdinglerin yanı sıra teknoloji ve enerji ile gıda perakendeciliğinin öne çıkabilecek sektörler arasında yer aldığının altını çiziyor. "BIST BANKACILIK ENDEKSİ'NE DİKKAT" Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak; sektörel olarak yılın ilk sendikasyon sınavı başlamadan önce Türkiye'nin CDS oranının düşmesiyle BİST Bankacılık Endeksi'nin pozitif ayrışacağını ve BİST'i de yukarı götüreceğini tahmin ediyor. "Türkiye'ye yönelik kararın ardından; Fitch, başta bankalar olmak üzere büyük şirketlerimizin kredi notlarını ve/veya görünümlerini de yukarı yönlü revize edebilir" diyen Kavak; bu kapsamda sadece bankaların değil, BİST-30 şirketlerinin de BİST'in yükselişini destekleyeceğini öngörüyor. Yusuf Kavak; bu durumda borsada kısa vadede 10.000 ve üzeri seviyelere geçilerek yeni rekorlar kırılabileceğine işaret ediyor. "SICAK PARA GİRİŞİ ÖNEMLİ" Borsanın yönünde en belirleyici olacak unsurların başında yabancı yatırımcılar geliyor. Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin; küresel piyasada bu yıl başlaması beklenen faiz indirimleri sonucunda paranın yön arayışında hisse piyasasına kaymasıyla yabancı yatırımcıların Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin borsalarına yönelebileceğine işaret ediyor. Sıcak para girişinin BİST için iyi senaryoyu destekleyeceğini belirten Ekin'e göre; kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna yönelik iyimser bakış açıları da bunu destekleyebilir. Tuğba Ekin; Ortodoks ekonomi politikasını ve enflasyonu baskılayıcı likidite kontrolüne yönelik adımları kredi notunda iyileşme beklentisindeki ana nedenler olarak sıralıyor. NE ZAMAN 'ALIM'A GEÇMELİ? Bu konjonktürde yatırımcılar nasıl hareket etmeli? İnfo Yatırım'dan Oğuzhan Bıkmaz; hisse seçiminde mevcut konjonktürden faaliyetleri pozitif etkilenen şirketleri tercih etmenin yararlı olacağı görüşünde. Bıkmaz; "Yatırımcı; seçtiği şirketin yakın vadede kârını ne kadar artırabileceğini konservatif şekilde tahmin etmeli, bu tahminine göre hedef getirisinin risksiz getirinin belirgin şekilde üzerinde olduğu noktalarda alım yönüne geçmeli" diyor. Pozisyonların potansiyel getirisi faiz getirisine yaklaştıkça yeni çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere agresif olmayan oranlarla likit fonlara geçilebileceği önerisinde de bulunan Oğuzhan Bıkmaz; özellikle küçük sermayeli sığ hisselerde endeks hareketine hassasiyetin ve oynaklığın yüksek olduğu uyarısında bulunuyor. Bu hisselerde yükseliş trendini yakalamaya çalışırken piyasanın oynak olduğu noktalarda düzeltmeye yakalanmanın mağduriyetle sonuçlanabildiğine değinen Bıkmaz; bu tip hisselerde pozisyon açılırken ucuzluk kavramına dikkat etmenin ve düzeltmeleri değerlendirmenin önemli olduğunu sözlerine ekliyor. BEKLENTİ YARATAN HİSSELER: HANGİ HİSSE NASIL BİR HİKAYE SUNUYOR? Biz de hisse seçiminin kritik bir hale geldiği bu dönemde, geleceğe yönelik güçlü hikayesiyle ve yatırım temasıyla beklenti yaratan hisseleri araştırdık. Bu hisselerin detaylarını haberimizin kutusunda okuyabilirsiniz. Buradaki bilgiler; uzmanların hisselere dair katalizör olarak gördüğü, beklenti yaratabilecek gelişmelerden oluşuyor.

1 ALARKO HOLDİNG İnşaat, taahhüt, turizm ve enerjide faal olmasının yanı sıra cironun yüzde 40'ını son dönemde yatırımlarını artırdığı tarımdan elde etmeyi planladığı aktarılıyor. Batarya yatırımında Uzakdoğu firmalarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilen holdingin 2028'de 4 milyar dolar piyasa değerine ulaşma hedefi var. Havacılık gibi farklı alanlardaki aktif yatırımlarının ve temel analiz çarpanlarının potansiyel getiri sağlayabileceği öngörülüyor.

2 ARÇELİK Mısır'daki 100 milyon dolarlık fabrika yatırımını 2024 ilk çeyreğin sonunda devreye almaya hazırlandığı ve Mısır'da yatırımlarını genişletmek istediği kaydediliyor. Ayrıca Whirlpool Europe ile birleşmenin, Arçelik'in bölgesel rekabetçiliğini ve fiyatlandırma gücünü artırması bekleniyor. Bu temalarla hisseye ilişkin orta-uzun vadeli olumlu görüşler sürüyor.

3 AYGAZ Aygaz'ın yüzde 55, Koç Holding'in yüzde 45 sahibi olduğu Sendeo Dağıtım Hizmetleri, Ekol Ekspres Kargo'nun sahibiyle kurulacak eşit ortaklık sonrasında ‘Kolay Gelsin' markası altında faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Aygaz, yeni ortaklıkta yüzde 37,5 pay sahibi olarak bu iştiraki öz kaynak yöntemiyle muhasebe edecek. İşlemin 2024 ilk yarıda tamamlanması hedefleniyor. Paket dağıtım işindeki olası pozitif gelişmelerin ve Tüpraş'tan güçlü temettü akışı beklentisinin hisse performansına olumlu yansıyabileceği tahmin ediliyor.

4 COCA-COLA İÇECEK The Coca-Cola Company ile daha fazla coğrafi genişleme fırsatı için görüşmeler yürüttüğüne, özellikle Asya'da yeni pazarlarla büyüme fırsatlarına odaklandığına dikkat çekiliyor. Olası satın alımlarının hisse için değer yaratabileceği kaydediliyor.

5 CW ENERJİ Otomotiv dışında depolamalı enerjiye yönelik batarya yatırımı da yapan CW Enerji; ABD'de aktif yer almayı hedefliyor. Şirketin ABD'de şirket kurma kararı var. Yeni yatırımlar hisse için önemli görülüyor.

6 DOĞUŞ OTOMOTİV Wielton markalı ürünlerin Türkiye'de satışını yapmak üzere niyet mektubu imzaladı. Doğuş Şarj Sistemleri ise şarj ağı operatörü lisansı aldı. Yeni faaliyetlerin ve güçlü marka portföyünün hisse için destekleyici olabileceği belirtiliyor.

7 EMLAK GYO Değerli arsa portföyüyle yeni Gelir Paylaşım Modeli (GPM) projeleri geliştirerek yüksek kazanç ve düzenli nakit girişi sağlayabileceği öngörülüyor. Deprem bölgesinin yeniden inşasının ve hız kazanan kentsel dönüşümün, faaliyetleri ve gelirleri olumlu etkilemesi bekleniyor. Piyasa değerlerinin iskontolu kalması ve enflasyon muhasebesiyle güncel olmayan varlık değerlerinin belirlenmesi, önemli katalizörler olarak sıralanıyor.

8 FORD OTOSAN 2025'e kadar tüm portföyünün elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlayan Ford'un 2024'te yeni elektrikli araç modelleriyle güçlü ihracat performansına imza atması bekleniyor. Bu da hissede potansiyel yaratabilecek bir hikâye olabilir.

9 İNDEKS BİLGİSAYAR Sürdürülebilir temettü politikasıyla ve sağlıklı bilançosuyla beğeniliyor. Teknoloji dağıtım işinde dikey entegrasyon planları var. Yatırım planları ve gayrimenkul değerlemesi hissede yukarı ivme yaratabilecek noktalar arasında değerlendiriliyor.

10 KALEKİM Etkileri 2024-2025'te görülecek bir yatırım döngüsü içinde. Bunlar; Irak'ta yeni fabrika, Yozgat'ta GES, Mersin'de yeni tesis yatırımları olarak sıralanıyor ve hisse için önemli görülüyor.

11 KARDEMİR 2024'ün stratejik yatırımlarını duyurulacağı bir yıl olabileceği belirtiliyor. Cazip değerlemesi, ucuz çarpanları, deprem bölgesinin yeniden yapılanması, hızlanan kentsel dönüşüm ve uzun vadede çelik üretim kârlarını iyileştirmek için katma değerli ürünlere geçiş planları nedenleriyle hissede potansiyel görülüyor.

12 KERVAN GIDA Mısır'da kârlı büyüme potansiyeli gören ve üretim yapacak olan Kervan Gıda; ürünlerini Ortadoğu ve Afrika pazarlarına da satmayı planlıyor. Ortadoğu ve Afrika'daki varlığını genişletme potansiyelinin uzun vadeli katalist olabileceği aktarılıyor.

13 KONTROLMATİK Bünyesindeki Progressiva ile Çinli HEI, Tekirdağ'da 1 gigavatsaat kapasiteli enerji depolama tesisi ve 250 megavat kapasiteli RES kurmak için anlaştı. Kontrolmatik, Enerjisa Üretim ile de rüzgâr ve enerji depolamada çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı. Yeni enerji ve enerji depolama alanının çok büyük olmasının ve enerji sektörünün gelişimi için aktif teşvik politikalarının Kontrolmatik'in potansiyel getiri sağlamasında etkili olması bekleniyor

14 MİGROS Online yemek işinin büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Migros'un diğer online işleriyle maliyet tarafında sinerji yaratma potansiyeli ve önemli bir dijital oyuncu haline gelmesi uzun vadede şirketin yaratacağı katma değer ve değerleme açısından pozitif olarak görülüyor.

15 MLP SAĞLIK Yurtiçi ve yurtdışında hastane satın alma planları olan MLP, 2024-2026'da portföyüne dört yeni hastane eklemeyi hedefliyor. İnorganik büyüme fırsatlarının hissede potansiyel yaratabileceği öngörülüyor.

16 THY Turkish Cargo ve AnadoluJet, THY iştirakleri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu iki şirketle ilgili birleşme veya halka arz yoluyla yeni bir kurumsal yapının THY'nin hisse fiyatı için katalizör olabileceği kaydediliyor.

17 TURKCELL Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji maliyetlerini düşürme girişimleriyle öne çıkabileceği kaydediliyor. Superonline, Global Tower, Paycell gibi şirketlerin halka arz veya başka bir stratejik ortaklık yoluyla değerlendirilmesinin Turkcell için değer yaratması bekleniyor. Şirket, Ukrayna operasyonlarını 2024'te elden çıkarmayı planlıyor. Stratejik önceliği olmayan varlıkların satışı olumlu olarak değerlendiriliyor.

18 TORUNLAR GYO Yüksek getiri vaat eden geliştirme projeleriyle, temettüye ve yeniden yatırımlara olanak sağlayan borçsuz bilançosuyla beğeniliyor. Paşabahçe projesindeki otel için potansiyel bir uluslararası lüks markayla anlaşma yapılması ve bu projeden birim satışlar, hisse için orta vadeli katalistler olarak sıralanıyor.

19 TÜPRAŞ 2023 hedeflerini aşan Tüpraş'ın güçlü FVAÖK üretiminin nakit gelişimini desteklediği kaydediliyor. Hisse başına brüt 10,4 TL temettü dağıtım kararı açıklayan şirketin; 2024'ün ikinci yarısında brüt 20 milyar TL daha temettü açıklayabileceği tahmin ediliyor. Defansif ve döviz bazlı gelir yapısı, cazip değerlemesi ve stratejik dönüşüm planı çerçevesindeki adımlarla öne çıkabilir.