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"Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”

Yıldırım kardeşler sessiz sedasız işlerini ayırdı. Yeni kurduğu CoreX Holding bünyesine Türkiye’de 2, yurtdışında 22 limanı aldığını söyleyen Yüksel Yıldırım, “Metal, maden ve limancılıkta global bir vizyonla yoluma devam edeceğim” diyor.

17 Mart 2025 | 20:14
"Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”

Madencilik ve limancılıkta yaptığı önemli satın almalarla son 10 yılda global piyasalarda önemli bir noktaya gelen Yıldırım Holding, sessiz sedasız yeniden yapılanmaya gitti. 

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

Temelleri 1963 yılına dayanan ve 1995 yılından bu yana ailede ikinci neslin aktif görev aldığı holding geçen yıla kadar yüzde 100’ü Ali Rıza ve Yüksel Yıldırım kardeşler tarafından yönetilirken, bu yıl başında önemli bir yol ayrımına gidildi. İki kardeş, aralarında bir protokol imzalayarak işleri ayırma kararı aldı. Eti Krom’un da dahil olduğu Türkiye’deki enerji, gübre gibi alanları ağabeyi Ali Rıza Yıldırım’ın; Türkiye’de Maslak’taki holding merkezi, Gebze ve Yarımca’daki iki liman ve yurtdışındaki 22 liman ise Yüksel Yıldırım’ın oldu. Bu ayrılığın ardından özellikle yurtdışında metal, maden ve liman işlerine odaklanacağını anlatan CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile henüz devam eden bu yeniden yapılanma sürecini ve yeni dönemde dünya ticaretine dair beklentilerini konuştuk.

“Hedefim Samsunspor’u Avrupa’ya taşımak”
Yedi yıl önce Samsunspor’un tamamını alan Yüksel Yıldırım, Fransa’da Dunkerque Kulübü hisselerinin yüzde 85’ini de satın aldı. Her iki takımın da bulundukları ligde üçüncü sırada yer aldıklarını anlatan Yüksel Yıldırım, Samsunspor Kulübü Başkanı olarak şunları söylüyor: “Hedefim Samsunspor’u Türkiye’nin ilk 5 takımı arasındaki yerini sürdürülebilir kılmak. GS, FB, BJK ve Trabzonspor’dan sonra Samsunspor’u beşinci takım olarak kabul edilmesi hedefim. Camia ve ekonomik büyüklük, sıralama olarak zaten en büyük beş içindeyiz. Bunu sürdürülebilir kılmak istiyorum. Şu an Beşiktaş’ın 6 puan önünde üçüncü sıradayız. Bu sezon, böyle biterse Avrupa’ya da gidebileceğiz. Tarihinde ilk defa Samsunspor, Avrupa kupasına katılmış olacak. Alt yapı yatırımlarını yaptım, takımı güçlendirmek için çalışıyorum. Küme düşme korkusu olmayan büyük takımlara kafa tutan ve Türkiye futboluna yön veren bir kulüp olmak istiyoruz. Kulüplerin geliri yok ve hep borç içindeler. Ödenekler konusunda TV yayınları, bilet, forma satışları, stat içindeki ve formadaki reklam gelirleri var. Fakat bu gelirler elbette yeterli olmuyor. Bu yıl da mesela kulüp 20 milyon Euro zararda ve yine ben ödeme yapacağım.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist'in yeni sayısında

 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Arzum bedelli kararını duyurdu
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
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14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
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