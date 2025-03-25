Borsada bugün temettü açıklayan 8 şirket

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
Genel kurulda onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan 2025.
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)
Pay başına brüt 0,0861618 TL, net 0,0732375 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)
Genel kurulda onaylanan temettü kararı KAP'a bildirildi. Pay başına brüt 0,6529089 TL, net 0,5549725 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2025.
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,4 TL, net 0,34 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025.
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Pay başına brüt 0,7050682 TL, net 0,5993079 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)
Genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Pay başına brüt 14 TL, net 11.9 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan 2025.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)
Pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,6865078 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi 28 Mayıs 2025.
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL)
Pay başına brüt 0,5773 TL, net 0,4907050 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi 30 Eylül 2025.