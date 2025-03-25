Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla bu hafta 13 şirketin temettü dağıtması bekleniyor. 5 şirketin temettü kararı genel kurul onayıyla kesinleşti. Diğer şirketlerde ise genel kurul onayı bekleniyor. İşte bu hafta temettü dağıtması beklenen şirketler, temettü oranları ve ödeme tarihleri:

1 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AKCNS) Pay başına brüt 6,2680510 TL, net 5,3278433 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Mart, ödeme tarihi 26 Mart.

2 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. (NUCHM) Pay başına brüt 10,10 TL, net 8,5850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme tarihi 27 Mart.

3 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (AGESA) Pay başına brüt 5,5555555 TL, net 4,7222221 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart.

4 AKBANK T.A.Ş. (AKBNK) Pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT) Pay başına brüt 5,8139534 TL, net 4,9418603 kar payı dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

6 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRISA) Pay başına brüt 2,1296000 TL, net 1,8101600 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

7 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) Pay başına brüt 4,2 TL, net 3,57 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirket ayrıca 2024 yılı karından karşılanmak üzere %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı.

8 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN) Pay başına brüt 5,6666666 TL, net 4,8166666 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

9 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMZIP) Pay başına brüt 0,7050682 TL, net 0,5993079 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

10 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN) Pay başına brüt 53 TL, net 45,050 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

11 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ (TUPRAS) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Net 6,6172041 TL olan 1. taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart ödeme tarihi ise 3 Nisan.

12 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB) C grubu hisseler için hisse başına net 0,1547590 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. A grubu hisseler için net 0,3000245, B grubu hisseler için net 0,1755108 ve ISKUR hisseleri için net 1,7198528 net temettü ödemesi teklif edildi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan.