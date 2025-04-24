Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT)
Pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)
Pay başına brüt 147,50 TL, net 125,375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (GLCVY)
Pay başına brüt 2,5053686 TL, net 2,1295633 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.