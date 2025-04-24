ARA
DOLAR
38,27
-0,07%
DOLAR
EURO
43,53
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4096,87
1,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9312,13
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)

Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 24 Nisan 2025. İşte o şirketler:

24 Nisan 2025 | 03:29
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT)
Pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)
Pay başına brüt 147,50 TL, net 125,375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (GLCVY)
Pay başına brüt 2,5053686 TL, net 2,1295633 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4096,87 1,16%
  • ALTIN ONS 3329,27 0,77%
  • BIST 100 9312,13 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,853 -0,412%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38703 -0,08104%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83 0,381%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,2748 -0,0726%
  • EURO/DOLAR 1,1341 0,2329%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5273 0,4394%
  • STERLIN/DOLAR 1,32706 0,11014%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL