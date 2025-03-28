Borsada bugün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket

1. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)

Pay başına brüt 5,1327426 TL, net 4,3628312 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 28 Mayıs ve 30 Mayıs. Şirketten şu açıklama yapıldı:

2. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)

Pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Nisan, ödeme tarihi 10 Nisan

3. AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)

Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

4. BÜYÜK ŞEFLER GID BIGCH

Pay başına brüt 0,7289719 TL, net 0,6196261 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 4 Ağustos.

5. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)

Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

6. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

Pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtılacak. Tarih henüz belli değil. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

7. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. 2.taksitte ise hak kullanım tarihi 15 Aralık olacak.

8. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

3 Taksit halinde topamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtılacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. Tarih henüz belli değil.

9. GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,30 TL, net 0,255 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 14 Mayıs ve 16 Temmuz.

10. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)

Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL kar payı dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan.

11. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC)

Pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 temettü dağıtılacak. Açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

12. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

13. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC)

Pay başına brüt 0,4 TL, net 0,34 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan, ödeme tarihi 21 Nisan.

14. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılacak. Net 6,6172041 TL olan 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan. 2. taksit net 6,3084013. Hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim.

15. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN)

Pay başına brüt 4,3892854 TL, net 3,7308925 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

16. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB)

C grubu hisseler için hisse başına net 0,1547590 TL temettü dağıtılacak. A grubu hisseler için net 0,3000245, B grubu hisseler için net 0,1755108 ve ISKUR hisseleri için net 1,7198528 net temettü ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan.

17. VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)

Pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 TL temettü dağıtılacak. Açıklama "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.