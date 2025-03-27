Borsada yarın temettü dağıtacak 8 şirket

Borsa İstanbul'da nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart olan şirketler, temettü miktar ve ödeme tarihleri şöyle:

1 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) Pay başına brüt 4,2 TL, net 3,57 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirket ayrıca 2024 yılı karından karşılanmak üzere %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı.

2 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRISA) Pay başına brüt 2,1296000 TL, net 1,8101600 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

3 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN) Pay başına brüt 5,6666666 TL, net 4,8166666 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

4 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMZIP) Pay başına brüt 0,7050682 TL, net 0,5993079 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

5 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN) Pay başına brüt 53 TL, net 45,050 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

6 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ (TUPRAS) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılacak. Net 6,6172041 TL olan 1. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart ödeme tarihi ise 3 Nisan. İkinci taksit net 6,3084013 TL ve hak kullanım tarihi 30 Eylül.

7 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN, TGB) Pay başına brüt 4,3892854 TL, net 3,7308925 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.