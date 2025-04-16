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Borsada bugün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (15 Nisan) 9 şirket kesinleşen temettü kararlarını ya da genel kurul onayına sunulacak kar payı dağıtma tekliflerini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

15 Nisan 2025 | 23:18
Borsada bugün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
Şirket pay başına brüt 6,9040087 TL, net 5,8684073 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi ise 30 Mayıs.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LMKDC)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. (TNZTP)/ PAY BİÇİMİNDE
KAP'a yapılan açıklamada "2024 takvim yılı net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere 181.500.903,00-TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir" denildi. Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%) 83,06711

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)
Pay başına brüt 0,090 TL, net 0,07650 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.

TURCAS PETROL A.Ş. (TRCAS)
Pay başına brüt 0,7824726 TL, net 0,6651017 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Haziran, ödeme tarihi 2 Temmuz.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)
Pay başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi 8 Mayıs

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)
3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. 
 

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SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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