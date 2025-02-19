Borsada bugün temettü kararı duyuran 5 şirket

Borsa İstanbul'da bugün temettü konusunda açıklama yapan 5 şirket şöyle:

1 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) / Dağıtma teklifi 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL kar payı ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 0,1770833 TL. Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ikinci taksit için 30 Eylül.

2 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Şirketimizin 19.02.2025 tarih 2025 / 4 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 59.167.658 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 27.993.149 TL dönem zararı mevcuttur. Yönetim Kurulu toplantımızda, 2024 yılı dönem zararının oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde görüşülüp karara bağlanmak üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

3 AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.856.582.154-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir. Şirketin 31 Aralık 2024 sonu sermaye yeterlilik oranı %158 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ak Sigorta A.Ş.'nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurularak şirket sermayesini daha güçlü seviyeye ulaştırmak için 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine bu hususun 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

4 İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISYAT) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla net dönem zararı 14.076.446 TL gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.