Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (27 Şubat)

Borsa İstanbul'da dün, kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul onayına sunulacak yönetim kurulu tekliflerini duyuran 6 şirket şöyle:

1 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA) / Dağıtma teklifi Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL kar payı dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi ise 4 Nisan.

2 LİDER FAKTORİNG A.Ş. (LIDFA) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulunun 27 Şubat 2025 tarih ve 2025 / 06 sıra numaralı kararı ile büyüyen bilançonun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2024 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının, yapılacak olan 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

3 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKB, YKBNK) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Banka Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 29.016.822.553,42 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına, 29.016.822.553,42 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 52.307.633,05 TL'nin gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına ve kalan 28.964.514.920,37 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin ekte yer alan 2024 yılı Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4 INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (INVEO) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre 171.612.690,64 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.428.754.213 TL net dönem zararı oluşmuş olup bu nedenle söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarda yer alan 171.612.690,64 TL net dönem kârından 8.580.634,53 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 163.032.056,11 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, bunlara ilişkin olarak aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5 DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (DERHL) / Dağıtmama teklifi Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, 2024 yılı faaliyetleri sonucu SPK mevzuatlarına göre elde edilen 53.162.051 TL (bağışlar eklenmiş 53.895.301 TL) ve yasal kayıtlara (VUK) göre olan 211.953 TL vergi sonrası dağıtılabilir dönem karının, Şirketimizin dış finansman ihtiyacının asgari düzeyde tutulması amacıyla, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılmamasına; bu kapsamda, dönem karından 10.576 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK'ya göre 53.151.475 TL ve yasal kayıtlara göre 200.953 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

6 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT) / Dağıtma teklifi Pay başına brüt 5,8139534 TL, net 4,9418603 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart.