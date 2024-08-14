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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 1 şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 13 Ağustos 2024.

14 Ağustos 2024 | 04:08
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) temettü açıklayan şirketlerden. Alfa Solar Enerji pay başına brüt 0,8152173 TL, net 0,7336955 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 14 Ağustos 2024. Ödeme tarihi ise 16 Ağustos 2024 olacak.
Şirket daha önce yaptığı açıklamada "20.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 02.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" demişti.

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Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
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