Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) temettü açıklayan şirketlerden. Alfa Solar Enerji pay başına brüt 0,8152173 TL, net 0,7336955 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 14 Ağustos 2024. Ödeme tarihi ise 16 Ağustos 2024 olacak.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada "20.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 02.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" demişti.