Borsada dün 1 şirketten bedelli, 1 şirketten bedelsiz adımı geldi

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS)

Şirket yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten dün KAP'a yapılan açıklama "Şirketimiz bu gün tarihi itibariyle (24.07.2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur" denildi.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) dün (24 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket yönetim kurulu yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

