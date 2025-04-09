Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Şirket dün KAP'a yüzde yüzde 150 bedelsiz sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı. Şirket, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin 119.892.690 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 105.107.310 TL.'sı Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle %150 oranında artırılarak 150.000.000 TL'den 375.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 225.000.000 TL sermayenin 31.990.521,30 TL'sinin A Grubu nama yazılı, 193.009.478,70 TL'sinin B Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketin sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar erdi. Gerel işlemler için ilgili kurumlara başvurulacak.

AKIN TEKSTİL A.Ş. (ATEKS) / Bedelli/Bedelsiz

Şirket, %2023,8 bedelsiz ve %376,19 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihinde almış olduğu karara göre,

1-)Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası)' na çıkarılmasına

2-)Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 2029 yılına kadar uzatılmasına,

3-)Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 25.200.000 TL'den 630.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan sermayenin 449.868.270,61 TL' sinin sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 5.860.324,09 TL' sinin Emisyon Primi enflasyon farklarından, 1.533.187 TL' sinin Yasal Yedekler Enflasyon Farklarından, 39.915.678,52 TL' sinin Olağanüstü Yedeklerden, 11.385.817,83 TL' sinin Olağanüstü Yedekler Enflasyon Farklarından, 173.924,03 TL' sinin Tasarım İndirim Fonu Enflasyon Farkından, 1.262.797,92 TL' sinin Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasından, 94.800.000 TL' sinin ise nakit olarak pay sahiplerinden karşılanmasına, Nakit ödeme karşılığı yeni çıkarılacak payların C grubu pay olarak çıkarılmasına, Nakit sermaye artırımının rüçhan haklarının kullanılmasından sonra arta kalan kısmının borsada satılmasına, Karar verilmiştir.

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK (SAFKR)

Şirket bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu duyurdu. KAP açıklaması şöyle: Şirketimiz, 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 35.250.000-TL'den 200.000.000-TL'ye çıkararak 164.750.000-TL bedelsiz hisse dağıtımı yapmak amacıyla 08.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.



