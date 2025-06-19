Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (18 Haziran)

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Açıklama şöyle: Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/03/2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 18/06/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 75,10 – 75,40 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 75,272 TL) 50.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 1.250.000 adet payın sermayeye oranı %1,08507'dir.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)

Açıklama şöyle: 18.06.2025 tarihinde 35,528 fiyat ortalaması ile 21.237 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TCKRC payları 1.175.211 adete ulaşmıştır. Söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %0,0,69129 'dur.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 18.06.2025 tarihinde 210.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 5.506.193 adet payın sermayeye oranı %0,4600'dır.

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

Açıklama şöyle: Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla; 18.06.2025 tarihinde (bugün) 19,80 TL fiyatından 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 2.750.000 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,7236 dir.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 18.06.2025 tarihinde 1.100.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 15.549.723 adet payın sermayeye oranı %0,3987'dir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 18.06.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,47 TL - 14,83 TL fiyat aralığından 119.200 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.06.2025 tarihi itibariyle %2,63'e ulaşmıştır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLYHO)

Açıklama şöyle: 18.06.2025 tarihinde pay başına 7,25 TL fiyattan 150.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GLYHO payları 11.120.330 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,5703).

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GUBRF)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 18.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 221,10 TL – 221,80 TL (ağırlıklı ortalama 221,49 TL) fiyat aralığından toplam 71.688 TL nominal değerli GUBRF payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.457.462 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,4364 olmuştur.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile açıklanan geri alım programına istinaden 18.06.2025 tarihinde 16,70 TL fiyat ile 5.000 adet SANFM payları geri alınmıştır.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA, TRA)

Açıklama şöyle: 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 18.06.2025 tarihinde 285,50 TL ortalama fiyat ile 20.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TERA payları 11.656.083 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %7,40069).

