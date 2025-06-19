Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM (SMRTG)

Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir müşterisi arasında 2 farklı proje için toplam tutarı KDV hariç 24.150.119,70 ABD Doları tutarında olan 2 adet Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projelerde, Şirketimizin Aliağa Entegre Üretim Tesisi'nde üretimi yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretilecek olan yerli güneş panelleri kullanılacaktır.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)

Açıklama şöyle: Yurtiçinde yerleşik bir müşterimizden, elektronik harp çözümlerine yönelik ses haberleşme ihtiyaçları kapsamında, opsiyonlar haricinde 359.030 USD tutarında sipariş alınmıştır. Söz konuyu sipariş, aynı müşteri ile halen yürütülen yüksek hacimli seri üretim projelerine ek olarak farklı bir elektronik harp sistemine yönelik ilave yeteneklerle teslim edilecek yeni bir ürünü içermektedir. İlave yeteneklere sahip bu ürüne yönelik gelecek yeni siparişler ve yapılacak yeni sözleşmeler ile ilgili bilahare bilgilendirme yapılacaktır.