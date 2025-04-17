Borsada dün geri alım yapan 18 şirket (16 Nisan)

1. ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 14.03.2025 Tarihli Genel Kurulunda onaylanan pay geri alım programı kapsamında 16.04.2025 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 16.04.2025 tarihinde 30,34- 30,70 TL fiyat aralığından toplam 107.826 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 21.107.826 adete ulaşmıştır.

2. AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 21,30 – 21,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,526 TL) 200.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 09.06.2023, 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 53.288.914 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,0496)

3. ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 98,25 TL - 96,30 TL (ağırlıklı ortalama 97,36 TL) fiyat aralığından toplam 1.025.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 17.062.896 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,923'dür.

4. ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ASGYO)

Açıklama şöyle: 24.03.2025 Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 16.04.2025 tarihinde 10,32 - 10,33 fiyat aralığında toplam 100.000 adet pay geri alınmıştır. Bu işlem ile birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların nominal değeri 1.611.874 TL'ye (1.611.874 pay) ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı 0,2446% seviyesine ulaşmıştır.

5. DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde 38,10 TL fiyattan 25.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu DCTTR payları 250.360 adete, bu payların Şirketimizin sermayesine oranı %0,1925 seviyesine ulaşmıştır.

6. ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 4,04 TL – 4,12 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 4,074 TL) toplam 4.250.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 141.066.103 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,5674)

7. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLYHO)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde pay başına 7,15 TL fiyattan 250.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GLYHO payları 750.000 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,0385).

8. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Açıklama şöyle: 16/04/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 59,90 – 60,40 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 60,209 TL) 20.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 33.500 adet payın sermayeye oranı %0,02907'dir.

9. MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 34,40 TL ağırlıklı ortalama fiyattan 11.015 adet MACKO payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan toplam 293.227 adet payın Şirket sermayesine oranı % 0,29'a ulaşmıştır.

10. MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAKIM)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 16,79-16,91 TL fiyat aralığında (ağırlıklı ortalama 16,864 TL) toplam 29.738-TL nominal değerli MAKİM hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı %0,05274'e ulaşmıştır.

11. NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,70 - 37,30 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal bedelli 9.295.884,22 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.04.2025 tarihi itibarıyla %6,78 sınırına ulaşmıştır.

12. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OZGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,13 TL - 5,15 TL fiyat aralığında toplam 1.488.232 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 16.04.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 11.961.987 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 4,78'e ulaşmıştır.

13. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 17,29 TL - 17,35 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 1.370.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,9203'e ulaşmıştır.

14. PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 11,92 TL fiyattan 70.165 lot PCILT payları geri alınmıştır.

15. REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (REEDR)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başı fiyatı 12,08 TL 12,11 TL (ağırlıklı ortalama 12,09 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 adet REEDR payı geri almıştır. Bu alım ile şirketin sahip olduğu REEDR payları 300.000 adet olmuştur. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,03'dir.

16. RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,50 - 22,90 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 22,766 TL) toplam 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan paylar toplam 375.000 adet olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.04.2025 tarihi itibariyle % 0,50336'e ulaşmıştır.

17. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)

Açıklama şöyle: 16 Nisan 2025 tarihinde 4,20 TL – 4,28 TL fiyat aralığından (ortalama 4,237 TL) toplam 20.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış olup Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 66.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1506)

18. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA, TRA)

Açıklama şöyle: 16.04.2025 tarihinde 64,30TL ortalama fiyat ile 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TERA payları 1.601.923 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,01709).