Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 29.01.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,74 TL - 21,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.01.2025 tarihi itibariyle %3,08'e ulaşmıştır.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 29.01.2025 tarihinde 2,0100 - 2,0700 TL fiyat aralığından (ortalama 2,0400 TL) 350.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 31.186.448 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,44)



TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 29.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 63,25-65,45 TL (ağırlıklı ortalama 64,60 TL) fiyatından toplam 230.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 13.130.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %3,5486'dır.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Açıklama şöyle: 29 Ocak 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 42,52 TL – 42,68 TL fiyat aralığından (42,59 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 30.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,12'ye ulaşmıştır.

