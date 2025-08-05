Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (4 Ağustos)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 04.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,365 TL ortalama fiyattan 20.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK (LKMNH)

Açıklama şöyle: 04.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,71 TL - 17,78 TL fiyat aralığından 59.556 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.08.2025 tarihi itibariyle %3,79'ya ulaşmıştır.

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

Açıklama şöyle: 04.08.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 29,96 TL – 30,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 29,987 TL) toplam 56.323 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 35.910.111 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3812)

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 04.08.2025 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.933.137 adet payın sermayeye oranı %0,4608'dir.

