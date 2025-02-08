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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)

Borsa İstanbul'da 7 şirket dünkü (7 Şubat) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte o şirketler:

08 Şubat 2025 | 08:41
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde 6,87 - 6,94 TL fiyat aralığından (ortalama 6,90 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 600.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,06)

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde 1,96 - 2,00 TL fiyat aralığından toplam 3.111.439 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TUKAS payları 34.811.439 adete ulaşmıştır.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde 242,60 TL - 247,00 TL fiyat aralığından (ortalama 244,525 TL) 9.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.338.041 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,7686)

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde 183,80 - 188,10 TL fiyat aralığından (ortalama 185,896 TL) 23.750 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 950.211 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,5068)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,30TL - 20,50 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.02.2025 tarihi itibariyle %0,13'e ulaşmıştır.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KAYSE)

Açıklama şöyle: 07.02.2025 tarihinde 18,62 TL ortalama fiyattan 370.000 adet pay geri alınmış ve bu program kapsamında Şirketimizin sahip olduğu KAYSE payları 1.224.885 adete ulaşmıştır.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 06/07.02.2025 tarihlerinde 63 TL ve 64 TL den toplam 100.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 10.000.000 adede ulaşmıştır.
 

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