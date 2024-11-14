Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (13 Kasım)

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

08.10.2024 ve 09.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.11.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.13.11.2024 tarihinde 9,78 - 9,80 TL fiyat aralığından toplam 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 5.650.000 adete ulaşmıştır.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 60,0997 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 1.000 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.754.945 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,2056'dır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 75,70-77,30 TL (ağırlıklı ortalama 76,54) fiyatından toplam 249.802 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.519.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,7619'dur.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 13.11.2024 tarihinde 7,26 – 7,35 TL fiyat aralığından (ortalama 7,31 TL) 113.042 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.404.097 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.551.128 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,16)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 13.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,10 TL - 17,28 TL fiyat aralığından 39.638 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.11.2024 tarihi itibariyle %2,40'a ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,40-8,44 TL fiyat aralığından (ortalama 8,42) 25.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.119.590 TL'ye (3.119.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,12'dir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 13.11.2024 tarihinde 31.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 10.852.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7872)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 20,24 TL fiyattan 80.734 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

