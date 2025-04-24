Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 24 Nisan 2025. Hissenin fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'ndan 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/04/2025 tarih ve 24/685 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24/04/2025 olarak belirlenmiştir.



BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin özsermaye kalemi altında birikmiş kaynaklar (buna dönem kârı da ‘bedelsiz temettü’ dahil edilebilir) kullanılarak ödenmiş sermayesini artırması işlemidir. Bu işleme “hisse bölünmesi” de denir. Yatırımcının elindeki hisse sayısı artar, ancak artırım oranına göre hisse fiyatı ayarlandığından elindeki hisse değerinde değişiklik olmaz.