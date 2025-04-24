Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme oldu (24 Nisan)

Borsa İstanbul'dan bu sabah seans öncesi hak kullanımlarına ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:
- BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 58,566594 TL Teorik Fiyat: 1822,433 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- CLEBI.E Pay Başına Brüt Temettü: 147,5 TL Teorik Fiyat: 2697,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- GLCVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,5053686 TL Teorik Fiyat: 60,445 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 32,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)