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  • Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme oldu (24 Nisan)

Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme oldu (24 Nisan)

Borsa İstanbul'da bugün 3 hissenin fiyatında temettü, bir hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme oldu. İşte o hisseler:

24 Nisan 2025 | 13:11
Son Güncellenme: 24 Nisan 2025 | 13:12
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme oldu (24 Nisan)

Borsa İstanbul'dan bu sabah seans öncesi hak kullanımlarına ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:

  • BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 58,566594 TL Teorik Fiyat: 1822,433 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • CLEBI.E Pay Başına Brüt Temettü: 147,5 TL Teorik Fiyat: 2697,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • GLCVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,5053686 TL Teorik Fiyat: 60,445 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 32,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
     
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