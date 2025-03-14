Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (13 Mart)

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)
Pay başına net 7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kar payı tarihi henüz belli değil.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)
Pay başına brüt 0,3125 TL, net 0,2656250 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kar payı tarihleri genel kurul tarafından belirlenecek.