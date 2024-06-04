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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket kesinleşen temettü kararını, bir şirket ise yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. İşte o açıklamalar:

04 Haziran 2024 | 01:59
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)
Burçelik dün kesinleşen temettü tarihini duyurdu. Şirket pay başına brüt 1,6322412 TL, net 1,4690170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 11 Temmuz 2024.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)
Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını duyurdu. Pay başına brüt 0,1413043 TL, net 0,1271738 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran, ödeme tarihi ise 14 Haziran.

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DGNMO)
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt TL, net 0,2571427 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.
 

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Doğanlar Mobilya Hisse Haberleri (DGNMO) Kalekim Hisse Haberleri (KLKIM) Burçelik Hisse Haberleri (BURCE)
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