Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (6 Mart)

Borsa İstanbul'da dün (6 Mart) genel kurul onayına sunulacak temettü kararlarını duyuran 4 şirket şöyle:
1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK)
Pay başına brüt 0,1724180 TL, net 0,1465553 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi ise 17 Nisan 2025.
2 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Kasım 2025.
3 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)
Pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Nisan, ödeme tarihi ise 18 Nisan 2025.
4 KOÇ HOLDİNG (KCHOL)
Pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif dilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.