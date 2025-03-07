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Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (6 Mart)

Borsa İstanbul'da dün 4 şirket daha yönetim kurullarının temettü dağıtma yönündeki tekliflerini duyurdu.

07 Mart 2025 | 08:12
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 08:20
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (6 Mart)

Borsa İstanbul'da dün (6 Mart) genel kurul onayına sunulacak temettü kararlarını duyuran 4 şirket şöyle:

1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK)

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK) Pay başına brüt 0,1724180 TL, net 0,1465553 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi ise 17 Nisan 2025.

2 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC)

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC) Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Kasım 2025.

3 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) Pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Nisan, ödeme tarihi ise 18 Nisan 2025.

4 KOÇ HOLDİNG (KCHOL)

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) Pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif dilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.
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Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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