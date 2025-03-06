Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (5 Mart)

Borsa İstanbul'da dün, genel kurul onayına sunulacak temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren 5 şirket şöyle:

1 ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR) Pay başına brüt 63,2175 TL, net 53,7348750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.

2 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

3 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES) Pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

4 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN, TGB) Pay başına brüt 4,3892854 TL, net 3,7308925 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.