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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (5 Mart)

Borsa İstanbul'da 5 şirket dün (5 Mart) yönetim kurullarının temettü tekliflerini KAP'a bildirdi.

06 Mart 2025 | 00:42
Son Güncellenme: 06 Mart 2025 | 00:54
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (5 Mart)

Borsa İstanbul'da dün, genel kurul onayına sunulacak temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren 5 şirket şöyle:

1 ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR)

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR) Pay başına brüt 63,2175 TL, net 53,7348750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.

2 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

3 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES) Pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

4 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN, TGB)

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN, TGB) Pay başına brüt 4,3892854 TL, net 3,7308925 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025.

5 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Her bir taksit net 0,425 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 15 Ekim ve 15 Aralık.
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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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