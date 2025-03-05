Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket

Borsa İstanbul'da 4 Mart'ta genel kurul onayına sunulacak temettü rakamlarını duyuran 5 şirket şöyle:

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB C grubu hisseler için hisse başına net 0,1547590 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. A grubu hisseler için net 0,3000245, B grubu hisseler için net 0,1755108 ve ISKUR hisseleri için net 1,7198528 net temettü ödemesi teklif edildi.

2 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA) Pay başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sanılacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi 28 Mayıs.

3 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN, IYM) Pay başına brüt 5,6666666 TL, net 4,8166666 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan 2025.

4 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) Pay başına brüt 12,6400000 TL, net 12,6400000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Nisan, ödeme tarihi 11 Nisan 2025.