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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 3 şirket (14 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün 3 şirket genel kurullarında onaylanan temettü kararlarını KAP'a bildirdi.

15 Nisan 2025 | 08:09
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 08:14
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 3 şirket (14 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün 3 şirket kesinleşen temettü kararlarını açıkladı. İşte o şirketler:

1 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES) Pay başına brüt 1,274 TL, net 1,0829 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

2 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO) Pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihinin başlayabileceği son tarih 30 Haziran 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

3 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS) Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi 30 Mayıs.
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Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
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GERİ
İLERİ
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