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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket

Borsa İstanbul'da dün 7 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararlarını ya da yönetim kurullarının temettü tekliflerini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

18 Nisan 2025 | 01:37
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
Pay başına brüt 1,80 TL, net 1,53 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)
Pay başına brüt 0,0043478 TL, net 0,0043478 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Ayrıca kâr payından karşılanmak üzere %4,34782 oranında bedelsiz pay verilmesi genel kurulda onaylanacak.

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtılacak. Taksitler nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenecek. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan 2025.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)
Pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,6865078 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi 28 Mayıs 2025.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)
Pay başına brüt 147,50 TL, net 125,3750 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,9605972 TL, net 0,8165076 TL temettü dağıtılacak. Tarihler henüz belli değil.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihinin başlayabileceği son tarih (genel kurul) 27 Mayıs 2025. 

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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