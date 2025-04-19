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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün (18 Nisan) 8 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararlarını ya da yönetim kurullarının kar payı dağıtma tekliflerini KAP'a bildirdi.

19 Nisan 2025 | 13:01
Son Güncellenme: 19 Nisan 2025 | 13:05
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 8 şirket şöyle:


 

 


 

 

1 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD) Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran.

2 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP) Pay başına brüt 0,550 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran.

3 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA)

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA) Pay başına brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi 30 Nisan.

4 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY) Pay başına brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan.

5 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) Pay başına brüt 0,48 TL, net 0,4080 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs.

6 GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtıması genel kurul onayına sunulacak. Ödeme tarihi henüz belli değil.

7 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO) Pay başına net 0,0043478 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre nakit kar payı hak kullanım tarihinin başlayabileceği son tarih 30 Haziran

8 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle kar payı ödeme tutar ve oranlarının güncellenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Pay başına brüt 0,125 TL, net 0,1062500 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.
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