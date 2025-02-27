Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (26 Şubat)

BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRISA) / DAĞITMA TEKLİFİ

Şirket bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 2,1296000 TL, net 1,8101600 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirketten bugün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:



ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) / DAĞITMA TEKLİFİ

Şirket, KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 2,8700000 TL, net 2,4395000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2025.



NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. (NUHCM) / DAĞITMA TEKLİFİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 10,1000000 TL, net 8,5850000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme tarihi ise 27 Mart 2025.



SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAFKR)

/ PAY BİÇİMİNDE KAR PAYI

Şirket 2024 yılı kârından dağıtımı bedelsiz pay biçiminde ödeme önerisini (Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı Yüzde 467,37588)

Genel Kurul'a sunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2024 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2024 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 102.815.286-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 9.500 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 59.911.275,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 104.848.224,16-TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarının ilavesi ile iç kaynaklardan 164.750.000-TL sermaye arttırılarak ödenmiş sermayenin 200.000.000-TL'sına yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılmasına,

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda vergi öncesi dönem karı 128.489.144,96-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 6.350 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 97.836.120,83-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 66.913.879,17-TL'nin özel fonlar ve olağanüstü yedeklerin ilavesi ile iç kaynaklardan 164.750.000-TL sermaye arttırılarak ödenmiş sermayenin 200.000.000-TL'sına yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,



OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) / DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısında; Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.104.429.028 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 3.218.613.701 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesi ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; gerek VUK gerekse TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda faaliyetlerin zarar ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.



MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. (MAALT) / DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Açıklama şöyle: Söz konusu finansal tablolar ile Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 119.475.415 TL net dönem zararı ve 695.486.192 TL tutarında geçmiş yıl zararı, VUK kayıtlarına göre ise 363.267.198 TL cari yıl zararı ile 104.244.108,55 TL tutarında geçmiş yıl ticari karı ile 1.193.851.894,05 TL tutarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş zararları bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda;

1. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 119.475.415 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre oluşan 363.267.198 TL tutarındaki net dönem zararının Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılmasının, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına

2. Pay sahiplerimizin SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.089.607.785,50 TL negatif bakiye verdiği, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 1.193.851.894,05 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurulda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISGSY) / DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Açıklama şöyle: 6.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına (TFRS) göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2024 tarihi itibarıyla 952.464.738-TL net dönem karı, yasal kayıtlarında (VUK) ise 188.265.650,30-TL net dönem zararı oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından genel kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutarın Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle ayrılmamasına, dönem karının olağanüstü yedekler hesabında izlenmesine ve bu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.