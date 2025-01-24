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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 4 şirket dün 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında KAP'a açıklamalarda bulundu. İşte o şirketler:

24 Ocak 2025 | 04:52
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)

Açıklama şöyle: Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi"  kapsamında 140.689.957,45  ₺ + KDV ( Güncel Usd Kuru 35.65 ₺ ile 3.946.422,36 $ + KDV)  satış sözleşmesi imzalamıştır. Firmamız yurtiçi yerleşik kablo üreticileri ile "2025 Ocak ayında faaliyete aldığı Bakır Döküm tesisinde üretilmek üzere"  250 Ton Bakır Tel satışı kapsamında 84.864.825,00 ₺ + KDV ( Güncel Usd Kuru 35.65 ₺ ile 2.380.500,00 $ + KDV)  satış sözleşmesi imzalamıştır.

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Yurt içinde yerleşik bir firmadan Orta Asya'da bulunan bir enerji santralinde kullanılmak üzere ‘Metal Clad' satışı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 2.788.400, -Euro'dur. (İkiMilyonYediYüzSeksenSekizBinDörtYüz, Euro) (Güncel baz EUR/TL kuru ile 103.617.000, -TL)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Açıklama şöyle: ASELSAN ile STM arasında deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.700.000,- Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)

Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyet'nde faaliyet gösteren bir firmadan 66.000 Ton amonyum sülfat gübre alımı gerçekleştirilmişti. 22 Ocak 2025'te yaptığımız KAP açıklamasında belirtilen 92.576.716 TL'lik satış sözleşmesi 105.350.840 TL olarak revize olmuştur. Buna ilaveten yurt içinde yerleşik bir firma ile 27.049.540 TL ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya da 20.821.027 TL'lik satış yapılmıştır. Böylece amonyum sülfat gübresinin bir bölümü için toplamda 153.221.407 TL'lik (4.305.000 USD) satış gerçekleşmiştir.

 

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