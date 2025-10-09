Peugeot, Ekim ayı kampanya seçeneklerini duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni 3008 modeli, Allure donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- PEUGEOT 2008, GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- Elektrikli E-2008 Allure ve GT donanım seviyelerinde tüzel müşterilere 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- 408’de tüzel müşterilere 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- E-308 tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeğiyle satılıyor.
- PEUGEOT 5008 GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere 170 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- E-208’de bireysel müşteriler ise 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Açıklamaya göre hafif ticari araçlarda da çeşitli finansman seçenekleri bulunuyor.