Peugeot, Ekim ayı kampanya seçeneklerini duyurdu

Peugeot, Ekim ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.


Son Güncellenme:
Peugeot, Ekim ayı kampanya seçeneklerini duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni 3008 modeli, Allure donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • PEUGEOT 2008, GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Elektrikli E-2008 Allure ve GT donanım seviyelerinde tüzel müşterilere 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • 408’de tüzel müşterilere 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • E-308 tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeğiyle satılıyor.
  • PEUGEOT 5008 GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere 170 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • E-208’de bireysel müşteriler ise 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Açıklamaya göre hafif ticari araçlarda da çeşitli finansman seçenekleri bulunuyor.

 

