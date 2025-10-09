FIAT Professional Ekim kampanya seçeneklerini duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Scudo Van ay sonuna dek 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- Ducato Van ve Ducato Kamyonet ise 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.
- Ducato Minibüs modeli ise 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Doblo’nun Combi modelleri ekim ayı boyunca 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Cargo modellerinde ise 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Scudo Combi/Combimix modelleri 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Doblo, Doblo Cargo, ve Scudo modellerinde 75 bin TL, Ducato Van ve Ducato Kamyonet modellerinde 100 bin TL, Ducato minibüs modelinde ise 200 bin TL nakit indirim bulunuyor.