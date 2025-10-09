ARA
DOLAR
41,71
0,03%
DOLAR
EURO
48,58
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
5404,14
-0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
10840,87
0,79%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

FIAT Professional Ekim kampanya seçeneklerini duyurdu

FIAT Professional, ekim ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.


Son Güncellenme:
FIAT Professional Ekim kampanya seçeneklerini duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Scudo Van ay sonuna dek 600 bin TL’ye  12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Ducato Van ve Ducato Kamyonet ise 700 bin TL’ye  12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.
  • Ducato Minibüs modeli ise 500 bin TL’ye  12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Doblo’nun Combi modelleri ekim ayı boyunca 600 bin TL’ye  12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Cargo modellerinde ise 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Scudo Combi/Combimix modelleri 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Doblo, Doblo Cargo, ve Scudo modellerinde 75 bin TL, Ducato Van ve Ducato Kamyonet modellerinde 100 bin TL, Ducato minibüs modelinde ise 200 bin TL nakit indirim bulunuyor.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL