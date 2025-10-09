İkinci el otomobilde fiyatlar nasıl?

Rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşirken, döviz kurlarındaki yükseliş de dikkat çekti. Dolar yüzde 21,6; euro ise yüzde 27,7 değer kazandı. 2025’in ilk dokuz ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu dönemde enflasyon yüzde 25,4, dolar yüzde 17,7, euro ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Eylül ayı verileri bize, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin devam ettiğini ancak hızının önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor. Farklı yatırım araçları ve endesklerdeki dalgalanmalara rağmen fiyatlardaki yükselişin kontrollü kalması, piyasanın daha dengeli bir yapıya yöneldiğinin işareti. Önümüzdeki aylarda sıfır araç fiyatları, faiz oranlarının gelişimi ve kredi koşullarının ikinci el piyasasının seyrini daha belirgin şekilde etkileyeceğini öngörüyoruz. Biz de VavaCars olarak bu süreci şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz.”

Analize göre Eylül ayında kaydedilen yüzde 1,8’lik artış, Ağustos’ta gözlenen yüksek fiyat yükselişinin ardından daha ılımlı bir tabloya işaret ediyor. Dövizdeki hızlı hareketlere karşın ikinci el piyasasında artışın sınırlı kalması, fiyatlamalarda kısmi bir dengelenme sürecinin başladığını ortaya koyuyor.