Kütahya'da gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

