Çin'de gökdelen sayısı artınca yeni bir meslek ortaya çıktı

Geleneksel yemek kuryeleri siparişi kapıya kadar getiriyor. Ancak onlarca katlı gökdelenlerde asansörlerin doluluğu ve uzun bekleme süreleri yüzünden teslimatlar aksıyor. Asansörler kalabalık, bekleme süreleri uzun ve konu yemek teslimatı olduğunda zaman çok değerli. İşte burada merdiven kuryeleri devreye giriyor. Bu kişiler, yemeği kapıdan alıp kat kat çıkarak müşterinin dairesine kadar ulaştırıyor.

Genellikle gençler ya da emekliler tarafından yapılan bu işte kazanç çok düşük: Her teslimat başına yaklaşık 2 yuan. Gün sonunda elde edilen gelir ortalama 10–12 euro civarında oluyor.

Yaz tatillerinde bazı ebeveynler, çocuklarını da yanlarına alarak bu işi birlikte yapmaya başlamış. Özellikle Shenzhen ve Şanghay gibi şehirlerde, bina önlerinde sipariş bekleyen küçük çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuş. Bu durumun ardından yerel yönetimler devreye girdi ve 16 yaş altı kişilerin bu işte çalışması yasaklandı.

Uzmanlara göre merdiven kuryeleri, Çin’in hızla büyüyen şehirlerinde ortaya çıkan gizli bir sistem sorununun yansıması. Yüksek binalar, artan nüfus ve düşük ücret politikası bir araya geldiğinde, şehir ekonomisi kendi geçici çözümlerini yaratıyor.

