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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik

SPK’nın açıkladığı yeni önlemlerin ardından BİST yönetimi pay piyasasında emir/işlem oranını düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini yükseltti.

24 Mart 2025 | 00:09
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik

Borsa İstanbul'un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini bildirdi. AA

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