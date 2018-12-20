Borsada en borçlu şirketler hangileri
Faiz ve kurlardaki yükseliş borçları artırdı. Finansal borcunun toplam borcuna ve öz kaynaklarına oranı en yüksek şirketleri belirledik.
Zorlu Enerji, Odaş Elektrik, Petkim, Ülker Bisküvi, Global Yatırım, Türk Traktör, Türk Telekom, Karsan Otomotiv borçlu şirketler arasında öne çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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