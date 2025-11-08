İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te katıldığı bir programda trafik güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, saldırı amacıyla araçtan inme veya yol kapatma durumlarında 180 bin lira para cezası verileceği gibi, 60 gün boyunca ehliyete el konulacağını ve 60 gün trafikten men edileceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya ayrıca, çakarlı araç kullanma cezasının da 189 bin lira olduğunu belirtti.

"İhlaller yüzde 75 azalacak"

Bakan Ali Yerlikaya, düğün vb. konvoy nedeniyle yol kapatmaya ise 90 bin lira para cezasının yanında, ehliyetin 60 gün alınacağını da kaydetti.

Öte yandan, köprü /tünel / viyadük / otoyolda yol kapatmaya da 180 bin lira para cezası verilecek. Bakan Yerlikaya para cezasıyla birlikte 120 gün ehliyete el konulacağını ve trafikten men edileceğini de ekledi.

Söz konusu kanun değişikliğiyle; düğün vb. yol kapama ve saldırı amacıyla araçtan inme gibi ihlallerin yaklaşık yüzde 75 oranında azalacağı da belirtildi.

Sürücü belgesi iptal edilecek

Trafikte akrobatik hareket yapmaya ise 46 bin lira para cezasının yanında, ehliyete de 60 gün el konulacağı da kaydedildi. Geriye dönük 5 yıl içinde ikinci kez ihlal olması durumunda ise sürücü belgesi iptal edilecek.

"Dur" ihtarına uymayanlara 200 bin lira para cezası

Ambulans veya itfaiyeye yol vermemenin cezasının ise 46 bin lira para cezası kesilecek. Ayrıca, 30 gün ehliyete el konulacak ve trafikten men edilecek.

Emniyet ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücülere yönelik yeni düzenleme de belli oldu. Buna göre, dur ihtarına uymayanlara 200 bin lira para cezası verilecek. Para cezasının yanında, 60 gün ehliyete el konulacağı gibi, 60 gün trafikten men cezası da verilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek

Bakan Ali Yerlikaya, trafikte kırmızı ışık ihlali durumunda ilk cezada 5 bin lira para cezası verileceği kaydetti. Geriye dönük bir yıl içinde ise aynı ihlalinin 6. kez tekrarlanması durumunda 50 bin lira para cezası verileceği gibi, ehliyetin iptal edileceğini de belirtti.