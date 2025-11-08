Tarlada çalışan robot üretecek

Tarımdaki en büyük sorunlardan biri, istihdamın giderek azalması. Genç nüfusun büyük bir kısmı tarımda çalışmak istemiyor. Bu durum, uzun vadede hem üretim kapasitesini hem de gıda arzını ciddi biçimde tehdit ediyor.
Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından
Tarım ve gıda sektörleri için akıllı robotik sistemler geliştirmek amacıyla 2024 yılında kurulan Robio, otonom tarım robotları ile bu açığı kapatmayı hedefliyor. Altınay Teknoloji Grubu’nun bir iştiraki olarak faaliyet gösteren Robio, gıdayı herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle çalışmalarına otonom tarım robotları geliştirerek başladı. Robotlar; yapay zekâ destekli yazılım ve gelişmiş sensör teknolojileriyle donatılarak, tarımsal işlemleri insan müdahalesini en aza indirerek yüksek hassasiyet ile gerçekleştirebilecek.
İlk ürünü olan Spreon isimli otonom ilaçlama robotu, meyve bahçelerinde sıra aralarında dolaşarak ilaçlama yapacak. Robot, ilaçlama sırasında rekolte tahmini, meyve analizi ve ağaç sağlığı tespiti gibi konularda da tespitler sunacak. Bahçe ilaçlamalarını robotlar ile yapmak; işçilerin sağlığının korunması, iş yükünün azaltılması ve uygulamanın kalitesinin artırılması açısından işletmelere önemli avantajlar sağlayacaklarını söyleyen Robio Genel Müdürü Burak Tasasız, bu yenilikçi yaklaşımın tarımı gençler için daha teknolojik, verimli ve cazip bir sektör haline getireceğine inandıklarını belirtiyor.
YATIRIM TURUNA ÇIKACAK
Letven Capital’in TARS fonundan yatırım aldıklarını ifade eden Tasasız, bu yatırımın AR-GE çalışmalarını hızlandırma, ilk prototiplerini sahada test etmesine ve ürünlerin ticarileşme sürecini başlatmasına olanak sağladığını vurguluyor. Uluslararası pazarda rekabet edebilecek teknolojiye sahip otonom tarım robotlarının geliştirilmesi yolunda da önemli bir adımı attıklarına dikkat çeken Tasasız, şöyle devam ediyor: “Orta vadede uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimizi desteklemek amacıyla yeni bir yatırım turu planlayabiliriz. Şu anki önceliğimiz, prototiplerimizi farklı sahalarda test etmek ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda gerekli revizyonları yapmak.”
YURT DIŞINA AÇILACAK
Mevcut prototipleri sahalarda test ederek bu testlerden elde edilen geri bildirimlerle ürünlerini mükemmelleştirmeyi hedeflediklerini belirten Tasasız, bu süreçte özellikle yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri, gelişmiş sensör füzyonu ve kullanıcı dostu arayüz uygulamaları geliştirme gibi alanlarda AR-GE yatırımlarını artırmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.
2026 yılında ise üretim altyapısını güçlendirerek seri üretime hazırlanmak için gerekli makine parkı, kalite kontrol sistemleri ve tedarik zinciri optimizasyonu gibi konularda yatırımlar yapmayı hedeflediklerini kaydeden Tasasız, “Aynı zamanda geliştirme sürecini tamamlayan ürünlerimizi seri üretime geçirerek hem yurt içinde hem de yurt dışında pazara sunmak istiyoruz. Bununla birlikte, 2026 yılının sonunda en az iki yeni otonom tarım robotunu da AR-GE aşamasına taşımayı hedefliyoruz” diyor.
“ABD’de endüstriyel mutfağı hedefliyoruz”
“Kısa vadede odak noktamız Türkiye’de ürünlerimizi sahada başarıyla konumlandırmak olsa da kuruluş aşamasından itibaren uluslararası pazarlara açılmayı hedefledik. Öncelikli hedef pazarlarımız arasında Avrupa ve Kuzey Amerika bulunuyor. Tarım robotlarımız tarafında, özellik le meyve üretiminde güçlü olan İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelere yönelik distribütörlük ve iş birliği görüşmelerini başlattık. ABD pazarında ise endüstriyel mutfak otomasyonu projelerimiz ön plana çıkıyor. Burada, restoran mutfaklarında iş gücü maliyetlerini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran çözümlerimizle büyümeyi hedefliyoruz.”