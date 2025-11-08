Ticaret Bakanlığı devreye girdi: 'Gizemli kutu' satışları durduruldu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "gizemli kutu" satışlarına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre, e-ticaret platformlarında satışa sunulan ve içeriği hakkında bilgilendirme yapılmayan gizemli kutuların satışının durdurulduğu açıklandı.

"Tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilir"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurul tarafından yapılan incelemelerde gizemli kutu tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabileceği, normal şartlar altında taraf olunmayacak bir tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle “gizemli kutu” ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

9 reklam verene durdurma cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun gerçekleştirdiği 361 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda da uyarılar gönderildi.

"Denetimlerimiz ve çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecektir"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması amacıyla denetimlerimiz ve çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."