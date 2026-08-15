KARDEMİR 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan şirketin, 2026 yılının ilk yarısında küresel çelik piyasalarındaki değişken koşullara rağmen üretim gücünü, finansal disiplinini ve sürdürülebilir büyüme odağını koruyarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yatırımcıların, paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yılın ilk altı aylık döneminde 5 milyar 975 milyon 641 bin lira net dönem karı, 37 milyar 353 milyon 255 bin lira satış geliri ve 4 milyar 750 milyon 79 bin lira FAVÖK (amortisman ve vergi öncesi kar) elde ettik. FAVÖK marjımız ise yüzde 12,72 seviyesine yükseldi. Elde ettiğimiz sonuçları, üretimde verimlilik, mali disiplin, etkin satış yönetimi, yüksek katma değerli ürünlere yönelik çalışmalarımız ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirme stratejimizin sonucu olarak değerlendiriyoruz. Bu performansı, üretim kabiliyetimizi geliştiren yatırımlarımızın, güçlü satış organizasyonumuzun, ihracat odaklı büyüme yaklaşımımızın ve operasyonel verimlilik çalışmalarımızın ortak sonucu olarak görüyoruz."

Şirketin, 2026 yılında yüksek katma değerli ürünlerin uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İsviçre, Gürcistan, Polonya, Tunus, Azerbaycan, Kosova, Malta ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere farklı ülkelere gerçekleştirdiğimiz satışlarla küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Stratejik ürün gruplarımız arasında yer alan demir yolu tekerinde ürün gamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Farklı çap ve teknik özelliklerdeki müşteri taleplerine cevap verebilecek üretim kabiliyetimizi güçlendirirken, kalite odaklı üretim anlayışımızla ürünlerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırıyoruz."

Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Polonya'ya gerçekleştirilen demir yolu tekeri satışlarının bu alandaki ihracat kabiliyetinin önemli göstergeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Demir yolu ürünlerimizin küresel pazarlardaki erişimini güçlendirme hedefimiz doğrultusunda ABD merkezli Amsted Rail ile Ana Tedarik ve Yeniden Satış Sözleşmesi imzaladık. Tarafların üretim kabiliyetlerini, teknik uzmanlıklarını ve satış-pazarlama kaynaklarını bir araya getiren bu stratejik işbirliğiyle uluslararası satış ve dağıtım ağımızı genişletmeyi ve yüksek katma değerli ürünlerimizin küresel pazarlardaki erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şirketin ray ve demir yolu tekeri gibi stratejik ürünlerde sahip olduğu üretim kabiliyetiyle yerli üretimi desteklerken, yüksek katma değerli ürünlerin küresel pazarlardaki payını artırmaya ve kritik ürün gruplarında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Üretim altyapımızı güçlendiren ve uzun vadeli rekabet gücümüzü destekleyen stratejik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirketimizin 89'uncu kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan 2026'da 2'Nolu Sürekli Döküm Makinesi ve KOCKS Block yatırımlarımızı devreye aldık. 2026 yılı içerisinde ayrıca Vakum Tesisi ve Biyolojik Arıtma Tesisi Modernizasyonu yatırımlarımızı hayata geçirirken, üretim süreçlerimizin dijital altyapısını ve otomasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik Uzman Sistem yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımızla üretim verimliliğimizi, ürün kalitemizi, çevresel performansımızı ve yüksek katma değerli ürün üretme kabiliyetimizi geliştirmeyi hedefliyoruz."

Şirketin, 1937 yılından bu yana Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli sorumluluk üstlendiğine işaret edilen açıklamada, "Şirketimiz üretim, yatırım, istihdam, tedarik zinciri ve ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla oluşturduğumuz ekosistemi güçlendirirken, nitelikli insan kaynağımızı geliştirmeye ve yerli tedariki desteklemeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KARDEMİR'in 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlarının uzun vadeli büyüme hedefleri açısından önemli gösterge olarak değerlendirildiği belirtilerek, şirketin ileriki dönemde de finansal disiplinini korumaya, üretim verimliliğini artırmaya, yüksek katma değerli ürün portföyünü geliştirmeye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve stratejik yatırımlarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.