Emirates, dünyanın önde gelen yayın kuruluşu TIME ve veri analizi şirketi Statista iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen “Dünyanın En İyi Havayolları 2027” araştırmasında dünyanın en iyi havayolu unvanını kazandı. Müşteri hizmetleri ve operasyonel performans alanlarında öne çıkan havayollarının değerlendirildiği araştırmada Emirates, genel sıralamanın yanı sıra “Fiyat-Performans” ve “İş Seyahatleri” kategorilerinde de ilk sırada yer alırken diğer birçok kategoride de yüksek puanlar elde etti.

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu yıl karşılaştığımız zorluklara rağmen yolculuğun neredeyse her aşamasında ürün ve hizmetlerimize yatırım yapmaya devam ettik. TIME'ın sıralamasında elde ettiğimiz bu başarı, bir havayolu şirketinin temel hizmetlerini doğru şekilde sunmasının yolcular tarafından fark edildiğini gösteriyor. Bu başarının en büyük pay sahiplerinden biri, Emirates deneyimini hem havada hem de yerde hayata geçiren çalışanlarımız. Onların profesyonelliği ve özverisi, yolcularımızın her gün deneyimlediği hizmet kalitesinin temelini oluşturuyor. Bizim sektörümüzde gelişimin bir bitiş çizgisi yok. Bu nedenle 2027 ve sonrasında daha da güçlü bir Emirates için çalışmalarımızı şimdiden sürdürüyoruz. Yolcularımızı önümüzdeki dönemde daha fazla yenilik bekliyor.” diye görüş bildirdi.

TIME'ın değerlendirmesine göre Emirates'in sıralamadaki başarısında, havacılık sektörünün en lüks seyahat deneyimlerinden birini sunması, genişleyen Premium Ekonomi hizmetleri ve Dubai'nin seyahat destinasyonu olarak cazibesini koruması önemli rol oynadı. Havayolunun Hint Okyanusu, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turizm kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birlikleri de uçuş ağındaki destinasyonlara daha fazla ziyaretçi çekilmesine katkı sağlıyor.

Statista CEO Yardımcısı Niels Terfehr ise sonuçları şöyle değerlendirdi: “Emirates'in bu yılki sonuçları, farklı alanlarda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Dünyanın En İyi Havayolları genel sıralamasında zirveye yerleşirken Fiyat-Performans ve İş Seyahatleri kategorilerinde de lider olması, araştırmamızın iki temel ölçütü olan yolcu deneyimi ve operasyonel güvenilirlik açısından güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu sonuçlar, dünyanın dört bir yanındaki yolculardan doğrudan alınan geri bildirimler ile bağımsız uçuş performansı verilerine dayanıyor.”

