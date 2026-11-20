Yıldızlar Yatırım Holding, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) İklim Destekçisi olarak katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümün küresel ölçekte ele alındığı konferansta Holding, İGSAŞ markasıyla Yeşil Bölge’de açılan stant aracılığıyla yer alırken; Yıldız Entegre, Yıldız Demir Çelik, Yıldızlar Deniz İşletmeciliği ve Yıldız Enerji de katılımcı olarak konferansta bulundu.

Tarım, kimya, orman ürünleri, demir çelik, deniz taşımacılığı ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, grup şirketleri aracılığıyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projeleriyle Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyor. COP31 katılımıyla Holding, sürdürülebilirliği tüm faaliyet alanlarına yayma yaklaşımını uluslararası iklim gündemiyle buluşturdu.

“Sürdürülebilirliği üretim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz”

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, COP31 katılımına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yıldızlar Yatırım Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her sektörde toprağa, doğaya ve insana saygıyı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ‘Yaşamın Temelinde’ yaklaşımımız doğrultusunda sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir hedef değil, üretim anlayışımızın ve gelecek vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz.

Grup şirketlerimizde hayata geçirdiğimiz emisyon azaltımı, su verimliliği, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bu yaklaşımımızı somut adımlara dönüştürüyoruz. COP31 gibi küresel ölçekte önemli bir platformda İklim Destekçisi olarak yer almak ve grup şirketlerimizle birlikte bu buluşmanın bir parçası olmak, sürdürülebilir bir gelecek için üstlendiğimiz sorumluluğun önemli bir göstergesi. Türk sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaya ve gelecek nesiller için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”

